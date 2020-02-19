أردوغان: تركيا غير راضية عن محادثاتها مع روسيا حول إدلب ومستعدون لبدء عملية عسكرية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدم رضاء بلاده بالمحادثات التي جرت مع روسيا بشأن إدلب السورية، محذرا من استعداد أنقرة لبدء عملية عسكرية في إدلب.

وأضاف أردوغان "عازمون على تحقيق الأمن في إدلب، ونوجه التحذيرات الأخيرة ولم نحصل حتى الآن على النتيجة المرجوة".

وقال أردوغان اليوم الأربعاء خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية "نقترب من نهاية المهلة التي منحناها للنظام لينسحب إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية في إدلب، وأعددنا كل التحضيرات لتنفيذ عملية عسكرية، وقد ننفذها في أي وقت".

وحول المحادثات مع روسيا، قال أردوغان "لم نتوصل إلى النتيجة المرجوة خلال المحادثات التي أجريناها مع روسيا، ورغم قرارنا بمواصلة المباحثات مع الجانب الروسي، فمن الواضح أننا بعيدين كل البعد عن ما نريده".

وأضاف أنه ناقش الإجراءات المحتملة لتركيا في إدلب خلال محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووفي ذلك قال أردوغان "لن نترك إدلب النظام السوري، نحن مصممون على تحويل إدلب إلى مكان آمن للمدنيين وتركيا، بغض النظر عن التكلفة، وهذا التصميم لا يفهمه البعض".