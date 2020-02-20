وزير الدفاع التركي: أنقرة لا تريد صداما مع موسكو

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم الخميس، أنه ليس لدى أنقرة أية مشاكل مع موسكو بشأن إدلب السورية، وأن الهدف الرئيسي للقوات المسلحة التركية في إدلب هو الجيش السوري.

موسكو - سبوتنيك. وقال آكار، لقناة "سي إن إن ترك": "سنواصل المفاوضات مع روسيا بشأن إدلب، أما بالنسبة للدوريات المشتركة، فسيتم تنفيذها كما هو مخطط لها".

وأضاف: "قد تختلف الظروف، كسوء الأحوال الجوية ، وظروف مختلفة، ولكن بشكل عام، نتخذ اتفاق سوتشي كمرجعية، وينبغي تنفيذ ما ينص عليه، وليست لدينا مشاكل مع روسيا، هدفنا هو الجيش السوري".

وأضاف آكار: "لدينا حوار جيد مع روسيا على أرض الميدان، مع وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان، مع الملحق العسكري والعسكريين في أرض الميدان، ونحن دائماً في حوار معهم، ونتخذ جميع التدابير لمنع الحوادث. نعمل بصراحة وشفافية كبيرة. لا نريد بأي حال من الأحوال السماح بأي صدام مع روسيا. هدفنا هو وقف هجمات النظام".

وفي وقت سابق، أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن المسلحين المدعومين من تركيا قاموا باختراق دفاعات الجيش السوري بغطاء من المدفعية التركية في منطقة قميناس بالقرب من النيرب، فيما قامت الطائرات الروسية بقصف الإرهابيين الذين اخترقوا خط الدفاع، ما سمح للجيش السوري بصد جميع الهجمات بنجاح.