الاستخبارات الأمريكية: روسيا تساعد ترامب في الفوز بانتخابات 2020

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن روسيا تتخذ خطوات لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على تحقيق الفوز في انتخابات 2020.

ومن جانبها قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن كبير مسؤولي الاستخبارات لأمن الانتخابات الأمريكية ألقى بيانا موجزا للمشرعين حذرهم فيه من أن مجتمع الاستخبارات يعتقد أن روسيا تتخذ بالفعل خطوات للتدخل في انتخابات 2020 لمساعدة الرئيس دونالد ترامب في الفوز بها.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد ادعت في ربيع العام الماضي، أن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب. ودحض المسؤولون الروس تلك المزاعم.