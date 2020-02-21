الاستخبارات الروسية: حملة واسعة بدعم أمريكي ضد روسيا في أوروبا الشرقية

أعلنت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاستخبارات الأمريكية أطلقت حملة واسعة النطاق لإساءة سمعة السياسيين والنشطاء الاجتماعيين الذين يؤيدون علاقات حسن الجوار مع روسيا في دول أوروبا الشرقية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للهيئة:

"وفقاً للمعلومات التي تلقيناها، أطلقت الاستخبارات الأمريكية في دول أوروبا الشرقية حملة واسعة لإساءة سمعة السياسيين والنشطاء الاجتماعيين الذين يؤيدون علاقات حسن الجوار مع روسيا".

وجاء في البيان: "ولهذا الهدف يجري حشد العملاء والمنظمات غير الحكومية الممولة من قبل الهيئات الرسمية للولايات المتحدة".

وأضاف البيان بأنه من أبرز الأمثلة لهذه الحملات في البلقان، أصبحت بلغاريا، التي تقوم بافتعال "فضائح" تجسس بشكل منتظم، مع طرد الدبلوماسيين الروس من البلاد.