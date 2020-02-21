الصحة العالمية: فريقنا يصل ووهان يوم غد

أعلنت وزارة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن وفدا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية يوم غد السبت.

كما أعلنت الوزارة عن تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن فيروس كورونا.

الصحة العالمية: وفد دولي سيتوجه السبت إلى ووهان الصينية #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 21, 2020

وأشارت إلى أنه تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.

يذكر أنه سبق وقامت السلطات الصينية يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر بإطلاع منظمة الصحة العالمية، على تفشي الالتهاب الرئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية. وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع إن.سي.إو.في. 2019.

هذا وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين الـ75 ألف شخص، 2236 حالة وفاة، أكثر من 18 ألف تم علاجهم. أما خارج البر الرئيسي للصين، تم اكتشاف أكثر من ألف حالة إصابة في 26 دولة.