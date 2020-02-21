بدء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات التشريعه ومجلس خبراء القيادة في إيران

بدأت عملية فرز الأصوات لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران بعد انتهاء لاقتراع مساء يوم أمس الجمعة.

طهران – سبوتنيك. وأفادت وزارة الداخلية في إيران، اليوم السبت إن: "عملية فرز الأصوات لانتخابات البرلمان ومجلس خبراء القيادة في إيران بدأت بعد انتهاء التمديد لفترة الاقتراع عدة مرات كان آخرها حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم أمس الجمعة".

يذكر أن وكالة فارس الإيرانية أفادت، في وقت سابق اليوم، بتصدر قائمة حزب المحافظين الأصوليين (إيران سربلند) في العاصمة طهران بالانتخابات البرلمانية، والتي يتزعمها عمدة طهران السابق محمد باقر قاليباف.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، في وقت سابق مساء اليوم، انتهاء عمليات التصويت رسميا في الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس خبراء القيادة الإيرانية في البلاد.