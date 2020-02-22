إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا المستجد

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن إصابة مسؤول إيراني بفيروس "كورونا" القاتل وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات الإيرانية عن تفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن التلفزيون الإيراني أن مسؤولا إيرانيا أصيب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 19 مواطنا إيرانيا بينهم 4 وفيات.

وكان المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ الإيرانية كيانو شجهانبور قال أمس الجمعة، إن إيران أكدت 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة بين مجموعة الحالات ​الجديدة​، ما يرفع عدد الوفيات إلى 4، وعدد المصابين إلى 18.

وأضاف شجهانبور في تصريح له، أن الحالات الجديدة تشمل سبعة تم تشخيصهم في مدينة قم وأربعة في ​طهران​ واثنين في جيلان.