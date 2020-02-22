ماذا يكون رد أمريكا على "انتهاك" حظر الصواريخ المتوسطة المدى

وأعلن المتحدث باسم البنتاغون ذلك في الإشارة إلى رد بلاده على انتهاك مزعوم لحظر فئة محددة من الصواريخ الحربية.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا قد وقعتا في عام 1987 اتفاقية حظرت إنتاج ونشر الصواريخ المتوسطة والأقل مدى. وفي الثاني من أغسطس/آب 2019 انسحبت الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية. وكانت مزاعم عدم التزام روسيا بها من مبررات أو ذرائع الانسحاب الأمريكي. وفي 17 فبراير/شباط 2020 كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لماذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية حيث قال إن الولايات المتحدة تتطلع إلى نشر صواريخها المتوسطة المدى في أوروبا وآسيا وفي جزر المحيط الهادئ.

وقال المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين يوم 21 فبراير إن بلاده لا تنوي نشر أسلحة نووية جديدة في أوروبا... "فردّنا على انتهاك روسي سيكون استخدام أنواع الأسلحة العادية".

ومن الجدير ذكره أن الولايات المتحدة بدأت تزود غواصاتها الحربية بسلاح نووي جديد "محدود الطاقة".