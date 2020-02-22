البنتاغون يعلن ارتفاع عدد جنوده المصابين بالهجوم الإيراني في العراق إلى 110 شخصا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأمريكية​ "​البنتاغون​"، اليوم السبت، عن ازدياد عدد الجنود الذين أصيبوا بارتجاجات دماغية بسبب الضربة الصاروخية الإيرانية​ على قاعدة عين الأسد في ​العراق​ إلى 110 عسكريا.

وأعلنت الدفاع الأمريكية في بيانها إنه "تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفا أن 77 منهم عادوا إلى الخدمة الرسمية".

وأضاف البيان أن "35 جنديا نقلوا إلى ​المانيا​ لمزيد من التقييم، ولاحقا تم إرسال 25 منهم إلى ​الولايات المتحدة​ الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن واشنطن ستفرض مزيدا من العقوبات على طهران، رداً على استهداف صاروخي إيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق.

وقامت إيران، باستهداف قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة "داعش" (المحظور في روسيا) وقاعدة أخرى في أربيل، وذلك ردا على استهداف واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، اللواء قاسم سليماني. وأعلن العراق سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.