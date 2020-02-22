أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن قضية إدلب مهمة بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام، مشيرا إلى أنه عبر للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بوضوح عن إصرار بلاده في هذا الموضوع.

#عاجل | #أردوغان: قضية إدلب مهمة بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام، وعبرت لبوتين بوضوح عن إصرارنا في هذا الموضوع — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 22, 2020

وأضاف أردوغان في كلمة من مدينة إزمير "ستنعم إدلب بالسلام كما نعمت المناطق التي كانت تسرح فيها عناصر "بي كا كا" المجرمون".

كما أعلن عن عزمه عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 5 آذار/ مارس المقبل لبحث مسألة مدينة إدلب السورية.

يتبع...