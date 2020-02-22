هاري وميغان: ليس من حق ملكة بريطانيا حرماننا من هذا اللقب

أصدر الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، توضيحا بشأن تخليهما عن كلمة "ملكي"، في علامتهما التجارية، وذلك بعد إعلان تنحيهما عن دورهما في العائلة المالكة البريطانية.

وفي بيان أصدراه عبر موقعها الرسمي، أمس الجمعة، بعد ساعات من إعلانهما أنهما سيتوقفان عن استخدام كلمة "رويال" في علامتهما التجارية، قالا إن "الملكة لا تملك كلمة "رويال" في جميع أنحاء العالم"، مع ذلك، أكدا أنهما سيتوقفان عن استخدام اللقب.

وجاء في البيان: "على الرغم من أنه لا علاقة للملكة، أو مجلس الوزراء باستخدام كلمة" رويال "في الخارج، فإن دوق ودوقة ساسكس لا يعتزمان استخدام" ساسكس رويال "أو أي تكرار للكلمة" الملكية "في أي إقليم (سواء داخل المملكة المتحدة أو غير ذلك)"، عندما يبدآن حياتهما خارج الالتزامات الرسمية مع العائلة الملكية في بريطانيا في 31 مارس/ آذار المقبل.

ويستخدم هاري وميغان ماركل علامة "ساسكس رويال" بكثرة.

وجاء قرار الأمير هاري وزوجته، عدم استخدام كلمة "ملكي" في علامتهما التجارية"، بعد أسابيع من المحادثات بين الزوجين والعائلة المالكة البريطانية بشأن كيف سيقدمان نفسيهما للعالم في المستقبل.

واتفق الزوجان في شهر يناير/ كانون الثاني، مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.

ويحمل الموقع الإلكتروني الخاص بالأمير هاري وزوجته، ميغان ماركل، اسم "ساسكس رويال دوت كوم"، كما يستخدمانه في علامتهما التجارية ومؤسستهما للاستخدام في الكتب والأدوات المكتبية والملابس، مثل أثواب النوم والجوارب والحملات الخيرية وأدوات التدريب والرياضة والرعاية الاجتماعية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الأمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في العائلة المالكة في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وعبر هاري عن حزنه لاضطراره التخلي عن واجباته الملكية، قائلا إنه لا يوجد خيار آخر إذا كان يرغب هو وزوجته ميغان ماركل في مستقبل مستقل عن تدخل الإعلام الخانق في حياتهما.

وبموجب الاتفاق، سيبقى هاري أميرا، وسيحتفظ الزوجان بلقبي "دوق ودوقة ساسكس" في حياة جديدة بين بريطانيا وأمريكا الشمالية، حيث سيقضيان معظم الوقت.