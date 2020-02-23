زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة الحدود الإيرانية التركية

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزل كان على عمق كيلومترين.

وتابع المركز أن الزلزال كان على عمق كيلومترين.

وفي إيران قال مسؤول للتلفزيون الرسمي "أُرسلت فرق الإنقاذ إلى المنطقة. لم ترد لدينا إلى الأن أي أنباء عن أضرار أو خسائر في الأرواح في المنطقة وهي غير مأهولة بالسكان وتقع في إقليم أذربيجان الغرب".

وإيران تقع على خطوط صدع رئيسية واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.