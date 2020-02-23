ترامب يزور الهند 17 ساعة وحشود ضخمة في انتظاره

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، زيارة إلى الهند.

وقالت وكالة "رويترز" إنه من التوقع "أن يشهد خلالها حشودا ضخمة تتضاءل إلى جانبها الجماهير التي يراها في تجمعاته في الولايات المتحدة".

حيث يتوقع أن يحتشد مئات الآلاف فى طريق يمر عليه ترامب، حيث يفتتح ملعبا للكريكت.

وستكون زيارة ترامب سريعة تستغرق 17 ساعة فقط، وقبل الوصول إلى مدينة أحمد آباد مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي، تتزود طائرة ترامب بالوقود في ألمانيا.

ولن يضطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رؤية بيوت الفقراء عندما يصل إلى مدينة أحمد آباد خلال زيارته إلى الهند هذا الشهر، فقد أقيم جدار جديد لكي يفصل بينه وبينها.

وقال مسؤول كبير في الحكومة إن الجدار يقام لأسباب أمنية وليس لإخفاء الحي الفقير، وفقا لـ "رويترز".

غير أن المقاول الذي يتولى بناء الجدار قال، إن الحكومة "لا تريد أن يكون الحي الفقير مرئيا" عندما يمر ترامب به في طريقه من مطار أحمد اباد.

وقال المقاول مشترطا عدم نشر اسمه "صدرت لي الأوامر ببناء جدار بأسرع ما يمكن، ويعمل 150 عامل بناء على مدار الساعة لإتمام المشروع".

فيما أكد المسؤول الحكومي بأن الجدار يمثل جزءا من حملة "تجميل وتطهير".