فرنسا تعلن شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، اليوم الاثنين، شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد وخروجهم من المستشفيات.