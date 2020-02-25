كوريا الجنوبية تعلن وفاة عاشر شخص بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الوفاة العاشرة جراء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب".

كما تم، بحسب الوكالة، اكتشاف 84 حالة جديدة للإصابة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 977 حالة.

وأوضحت أن "حالة الوفاة العاشرة لرجل يبلغ من العمر 58 عاما، له صلة بمستشفى "ديه نام" بمدينة "تشونغ دو" في إقليم "كيسونغ سانغ" الشمالي".

ومن بين المرضى الـ17 الجدد الباقين، تم تأكيد 5 حالات في "بوسان"، و4 حالات في "سيئول"، وحالتين في كل من إقليم "كيونغ كي" وإقليم "كيونغ سانغ الجنوبي" وإقليم "تشونغ تشيونغ الشمالي"، وحالة واحدة في كل من "أوسان" وإقليم "تشونغ تشيونغ الجنوبي".

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد خلال الـ24 الساعة الأخيرة إلى 2663 شخصا والإصابات المؤكدة إلى77 ألف 658 حالة، مشيرة إلى شفاء 27 ألف و232 شخص بعد معالجتهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".