إجراء جديد من دول الإتحاد الأوروبي يتعلق بتشديد الرقابة على الحدود بسبب فيروس كورونا

أعلن ممثل المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن دول الإتحاد الأوروبي يمكنها فرض مراقبة الحدود بشكل مستقل فيما يتعلق بتهديدات الأمن والصحة.

وقال ممثل المفوضية: "يحق لبلدان الإتحاد الأوروبي أن تطبق بشكل مستقل تدابير الرقابة لأسباب تتعلق بالسلامة أو الصحة، في هذه الحالة، يمكن اتخاذ هذه التدابير، لكن يجب أن تستند إلى تحليل المخاطر والبيانات العلمية".

وفي وقت سابق ، أكد ممثلو المفوضية الأوروبية على أن منظمة الصحة العالمية لم تقدم توصيات بعد بشأن وقف الحركة.

وأضافت المفوضية الأوروبية أيضًا "أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على الوضع مع فيروس كورونا يستند إلى ثلاثة مبادئ: تحليل الوضع والتنسيق والاستجابة النسبية".

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر 2019 ، منظمة الصحة العالمية عن بداية انتشار وباء كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين القارية 77 ألف شخص ، توفي 2592 ، وتم علاج عن أكثر من 24 ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أصيب 1769 مات منهم 17 شخصا.