إلقاء القبض على رجل حاول تفجير سيارة أمام مبنى البنتاغون

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلا من ولاية أركنساس الأمريكية حاول تفجير سيارة بالقرب من البنتاغون، وتم اعتقاله.

وأشارت وزارة العدل إلى أن اسم المشتبه به هو ماثيو ريتشاردسون، ويبلغ من العمر 19 عاما، وتم اعتقاله يوم الاثنين داخل موقف سيارات البنتاغون.

وأضافت أن رجل الأمن زعم أنه شاهد الرجل واقفا بجانب سيارة ويحاول إضرام النار باستخدام قطعة قماش كانت موضوعة داخل خزان الوقود.

وجاء في بيان للوزارة، نشرته صحيفة "Tribune-Star" الأمريكية: "بعد أن اقترب الضابط من ريتشاردسون، زعم أن المشتبه به أخبره أنه سوف يفجر هذه السيارة، وبعد ذلك حاول الهرب، ولكن تم اعتقاله".

وأضاف البيان "وفقا للوثائق المقدمة للمحكمة، فإن صاحب السيارة جندي وليس على دراية بريتشاردسون".