تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في مدريد

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدريد، موضحةً أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في إسبانيا ارتفع إلى سبعة.

موسكو - سبوتنيك . وقالت الوزارة عبر "تويتر": "تفعيل بروتوكول فيما يتعلق بفيروس كورونا في مدريد، بعد تأكيد الفحوصات لإصابة شخص".

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، تم اكتشاف الفيروس لدى شاب يبلغ من العمر 24 عاما، سافر مؤخرا إلى إيطاليا، وبعد ظهور عوارض المرض، تواصل مع الأطباء حيث أتوا إلى منزله وأجروا الفحوصات اللازمة، إذ تم وضع الشاب تحت الحجر الصحي المنزلي في الوقت الحالي، وسيتم نقله قريبًا إلى أحد المستشفيات.

كما أكدت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الثلاثاء، إصابة شخص بفيروس كورونا في إقليم فالنسيا.

يذكر أن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019، في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

وفرضت السلطات الصينية، في 23 كانون الثاني/يناير، حجراً على مدينة ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 كانون الثاني/يناير و2 شباط/فبراير، حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".