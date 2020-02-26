كوريا الشمالية تنصح المواطنين بـ"الطاعة المطلقة" لمواجهة فيروس كورونا

طالبت صحيفة "رودونغ" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، الشعب إلى "الطاعة المطلقة" لتعليمات الحكومة بشأن إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وقالت الصحيفة في مقال، اليوم الأربعاء: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أي لحظة من الرضا عن النفس يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا رجعة فيها ويجب على كل فرد الحفاظ على حالة التأهب القصوى".

وأضافت الصحيفة: "يجب على الجميع إظهار الطاعة المطلقة للتوجيه الموحد من قبل لجنة الصحة العامة المركزية وإجراءات الدولة".

ودعت الصحيفة إلى عدم التجمع بأعداد كبيرة سواء في الداخل أو في الخارج حتى يتم رفع حالة الطوارئ التي أعلنت في أواخر الشهر الماضي. كما دعت إلى فرض حجر صحي صارم ليس فقط على الأشخاص ولكن أيضًا على البضائع المستوردة كجزء من جهود مكافحة الفيروسات المتزايدة.

وكانت كوريا الشمالية سريعة نسبيًا في اتخاذ إجراءات وقائية ضد الفيروس منذ أول ظهور له في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وشددت بيونغ يانغ حدودها مع الصين، وضاعفت فترة الحجر الصحي لأولئك القادمين من دول أجنبية لمدة شهر وألغت مسابقة ماراثون دولية كبيرة من المقرر عقدها في منتصف أبريل/نيسان.

وتشترك كوريا الشمالية في حدود طويلة يسهل اختراقها مع الصين، ما يجعلها أكثر عرضة لخطر انتقال كورونا إليها.