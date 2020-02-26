محلل سياسي: العقوبات الأمريكية لن تنتقص من موقعي روسيا والصين في العالم

قال المحلل السياسي وسام جواد إن "الولايات المتحدة تتخبط في سياساتها الخارجية بشكل لافت للنظر، خاصة أن خلافاتها مع الاتحاد السوفيتي سابقًا كانت أعمق بكثير مقارنة بما نراه اليوم، لكن لم يكن هناك العقوبات المتبعة في الوقت الحالي".

واعتبر جواد أن "السياسات الأمريكية الرعناء لا تليق بدولة مثل روسيا الاتحادية، ولن تنتقض من مواقع روسيا والصين في العالم".

وتابع جواد في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، قائلًا:

روسيا ليست في حاجة لإثبات قدرتها على تجاوز العقوبات التي تفرض عليها من قبل الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تلكؤ الاقتصاد الروسي أحيانًا، إلا أنه قادر على التجاوز والتقدم.

واعتبر جواد أن "سياسات الولايات المتحدة تحمل إهانة إلى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لأن مثل هذه الادعاءات الأمريكية لو كانت صحيحة لقدمت واشنطن دلائل لتلك المنظمات، لكنها تتخذ القرارات وحدها وكأنها السيد المطلق للعالم".

وشدد وسام جواد لـ"راديو سبوتنيك" على "عدم وجود أي دلائل قاطعة على تعاون روسيا مع إيران في تطوير الصواريخ الباليستية، وإذا فرض مجازًا هذا التعاون فلا يعطي مبرر لفرض العقوبات الأمريكية على روسيا، خاصة أن واشنطن تدعم تل أبيب في كل النواحي ولا يُفرض عليها عقوبات".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة قد لوحت سابقًا بفرض عقوبات على تركيا بعد صفقة "إس 400" ولم يحدث، بل أنها تغازل أنقرة الآن؛ لمنحها صواريخ الباتريوت، ما يعكس أن واشنطن ليست على عدل وإنصاف في هذه الإجراءات".