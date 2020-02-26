مصدر: انفجار بدراجة نارية في كابول

وقع انفجار بدراجة نارية في العاصمة الأفغانية كابول، يوم الأربعاء، حسبما ذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك".

كابول- سبوتنيك. وأوضح المصدر أن الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينتش)، غربي المدينة، حي الشرطة السادس.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وقع الانفجار على طريق فايز محمد كاتب، بالقرب من مكتب المدعي العام في المنطقة، وعندما غادر الضباط المركز انفجرت قنبلة في دراجة نارية".

وأكدت شرطة كابول الحادث، لكنها لم تقدم أي تفاصيل حول طبيعته والخسائر.