الخارجية الأمريكية توجه دعوة غريبة إلى روسيا

وجاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية "أننا ندعو روسيا لإنهاء احتلالها للقرم".

وهكذا جددت وزارة الخارجية الأمريكية موقفها الرافض لحقيقة أن شبه جزيرة القرم أرض روسية ولهذا لا يمكن أن "تحتلها" روسيا.

وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا السوفيتية منذ بداية خمسينيات القرن الماضي. وفي عام 2014 استعادت القرم الهوية الروسية بمشيئة سكانها. وصدم قرارهم واشنطن حتى أنها قررت فرض "عقوبات" على روسيا. وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام تلك العقوبات.