وكالة: وفاة بريطاني كان على متن السفينة "دايموند برنسيس" في اليابان

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن رجلا بريطانيا كان على متن السفينة "دايموند برينسيس كروز"، التي رست في يوكوهاما باليابان، توفي بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة "كيودو" اليابانية أن البريطاني هو أول راكب أجنبي يموت، بالفيروس.

وتم احتجاز السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما، في 3 فبراير/ شباط، بعد تشخيص إصابة رجل على متنها بفيروس كورونا، كان غادر السفينة في هونغ كونغ لبعض الوقت.

واعتذر وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، السبت الماضي، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة رحلات تفشى بها فيروس كورونا قرب طوكيو أثبتت الاختبارات إصابتها بالفيروس.

وأوقفت طوكيو التجمعات الكبيرة والأحداث الرياضية لأسبوعين وقررت إغلاق المدارس لعطلة الربيع مبكرا، لكنها لا تزال تخطط للمضي قدما في تنظيم أولمبياد 2020 الذي سيمثل إلغاؤه أو نقله إلى مدينة أخرى ضربة كبيرة لليابان.

وبلغ عدد الإصابات في الصين أكثر من 78500 فضلا عن وفاة 2746. وانتشر الفيروس في 44 بلدا آخر مسجلا 3246 حالة إصابة و51 وفاة.

وتحجم منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن وصف الفيروس بالوباء رغم احتوائه على كل أركان التعريف العلمي وهو عدوى واسعة الانتشار في منطقة كبيرة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "هذا ليس وقت الخوف. هذا وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى وإنقاذ الأرواح الآن".