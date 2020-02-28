منظمة الصحة: مخاطر فيروس كورونا مرتفعة للغاية على المستوى العالمي

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، إن مخاطر انتشار وآثار فيروس كورونا مرتفعة للغاية الآن "على المستوى العالمي".

وأضاف بحسب ما أفادت به وكالة "رويترز" للأنباء، أن الصين أبلغت عن 329 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أقل عدد هناك منذ أكثر من شهر.

وتسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر/ كانون الأول، في إصابة عشرات الآلاف.

وإيران هي الدولة الوحيدة في منطقة الخليج التي سجلت وفيات ناجمة عن فيروس كورونا رغم وجود إصابات في الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وألغت السلطات بالفعل إقامة صلاة الجمعة في أماكن كبيرة بسبب التفشي، من بينها العاصمة طهران ومدينتا قم ومشهد.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وآلاف الإصابات.