ترامب: مجلس الشيوخ سيعدل الدستور لتمديد مدة رئاستي إلى 25 عاما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام مؤيديه في ولاية كارولينا الجنوبية مازحا، أنه سيترأس أمريكا لمدة 25 عاما.

وأضاف ترامب، أن مجلس الشيوخ الذي يتحكم به الحزب الجمهوري سيضع التعديلات ضمن الدستور لتمديد مدة الرئاسة إلى 25 عاما.

هذا وبدأ حشد من المؤيدين طلب بقاء ترامب كرئيس لمدة عشر سنوات أخرى، وقرر الرئيس الرد بشكل مازح.

LIVE: President Trump in North Charleston, SC #TrumpRallySC



Text TRUMP to 88022 https://t.co/pkxYVOVUEj — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) February 29, 2020

وقال ترامب: "لنفعل ذلك، لنمدد فترة الرئاسة إلى 25 عاما، لكن ليس أكثر من ذلك، أهذا كاف؟

ولا يمكن لشخص واحد شغل منصب الرئيس لأكثر من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، بموجب دستور الولايات المتحدة، وكان الاستثناء الوحيد هو الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي تم انتخابه أربع مرات.

وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم أمس الجمعة، ترشيح النائب الجمهوري جون راتكليف، مديرا دائما للاستخبارات الأمريكية.