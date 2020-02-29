وزير الدفاع الأمريكي يصل لأفغانستان قبيل إبرام اتفاق مع "طالبان"

وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إلى كابول، اليوم السبت، في خطوة قال مسؤولون وخبراء إنها تهدف إلى طمأنة الحكومة الأفغانية بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه البلد قبيل إبرام مرتقب لاتفاق بين واشنطن وطالبان في قطر.

وقالت "رويترز" إنه من المنتظر أن يسفر الاتفاق المقرر أن يوقع عليه في الدوحة مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد وممثلون لطالبان، عن انسحاب مبدئي للقوات من أفغانستان على أن تنسحب كافة القوات في نهاية الأمر إذا تم تلبية الشروط وهو ما قد يستغرق أكثر من عام.

وبينما يوقع خليل زاد على الاتفاق في الدوحة من المنتظر أن يجتمع إسبر مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول.

وكان مسؤولون بحركة طالبان الأفغانية قد أعلنوا، اليوم السبت، أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب في أفغانستان.

وتستعد الولايات المتحدة وطالبان للتوقيع على اتفاق سلام في وجود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، ومن المقرر إقامة مراسم التوقيع بين الجانبين في العاصمة القطرية الدوحة، بحسب رويترز.