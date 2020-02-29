الصحة العالمية تكشف خرافة بشأن الكمامات للوقاية من "كورونا"

مع الارتفاع المتزايد لأسعارها حول العالم، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، عن خرافة متعلقة بالكمامات الطبية.

وأكدت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه "لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، ويُنصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مُشتبه في إصابته بعدوى (كوفيد-19)".

كما أشارت إلى "ضرورة ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس"، مؤكدة أن "الكمامة فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمُطهر كحولي".

⬅️متى ينبغي استخدام الكمامة؟



لا ينصح. بأن يرتدي الأصحاء كمامات وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19 #COVID19

اعرف المزيد⬇️ pic.twitter.com/IJExnLyjR0 — WHO EMRO (@WHOEMRO) February 29, 2020

واستفادت صناعات طبية ودوائية بشكل كبير من تفسي فيروس "كورونا" المستجد، وخصوصا صناعة "الكمامات"، التي ارتفعت بشكل كبير عبر شركاتها المدرجة في بورصات العالم والتي وصلت لأكثر من 500%".

​يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد، انتشر في عدد من الدول العربية منها مصر والعراق والبحرين وغيرها من دول أوروبا وتزداد الإحصائيات بالإصابة كل يوم.

يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر، أولاً، في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2019، في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/ كانون الثاني.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".