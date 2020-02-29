قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تخوص "نضالا مصيريا وتاريخيا من أجل حاضرها ومستقبلها".

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: "تركيا تخوص نضالا مصيريا وتاريخيا من أجل حاضرها ومستقبلها".

#عاجل | #أردوغان: تركيا تخوص نضالا مصيريا وتاريخيا من أجل حاضرها ومستقبلها — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 29, 2020

ويشهد الوضع في إدلب (شمال غربي سوريا) تأزماً حاداً، حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجوما على مواقع الجيش السوري في المحافظة، التي تشهد منذ عدة أيام تصعيداً كبيراً في العمليات العسكرية بين الجيش السوري من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا والتنظيمات الإرهابية كـ"جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابية وفق الأمم المتحدة من الجهة المقابلة.

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، يوم الجمعة، أن الحلف يواصل دعم تركيا كحليف لها، ويدرس سبل تقديم مساعدة إضافية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعم تركيا كشريك في حلف شمال الأطلسي، وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن تدرس الخيارات المتعلقة بدعم تركيا في هذه الأزمة.