تأجيل بطولة العالم لرفع الأثقال بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال، اليوم الأحد، عن تأجيل بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب بناء على توصية منظمة الصحة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن قرر تأجيل البطولة العالمية والتي كان من المقرر أن تقام في 12 مارس/’ذار الجاري في العاصمة الرومانية بوخارست بناء على توصية منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الوكالة أنه بحسب اقتراح رئيس الاتحاد الروماني لرفع الاثقال "نيكوولاد" وموافقة الهيئة التنفيذية لاتحاد الدولي للعبة (IWF) تم تأجيل الموعد بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما تم تأجيل جميع اجتماعات لجان الاتحاد الدولي لرفع الاثقال والتي كانت من المقرر ان تعقد تزامنا مع اقامة المسابقات.

وأعلن الاتحاد الدولي لرفع الاثقال بانه سيتم الاعلان عن مكان وموعد إقامة المسابقات في وقت لاحق.