عدد إصابات كورونا في ألمانيا يقفز إلى 117

قال معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 117 من 66 حالة.

وعززت لجنة أزمة تابعة للحكومة الألمانية إرشادات السفر عبر الحدود وألغت مناسبات دولية كبرى ونصح وزير الصحة من تظهر عليه أعراض البرد بالابتعاد عن التجمعات. وفقا لـ "رويترز".

ويوجد أكثر من نصف حالات الإصابة في ألمانيا بولاية نورد راين فستفاليا، أكبر الولايات من حيث عدد السكان، وستُغلق أبواب العديد من المدارس ودور رياض الأطفال غدا الاثنين في محاولة لمنع انتشار الفيروس بعد أن أثبتت الفحوص إصابة بعض العاملين فيها.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لصحيفة بيلد ام زونتاج واسعة الانتشار إنه يتوقع توفر مصل لفيروس كورونا بحلول نهاية العام.

وردا على سؤال عن استعداد ألمانيا لإغلاق مدن ومناطق لاحتواء التفشي، قال زيهوفر "سيكون هذا هو الملاذ الأخير". ولم يذكر ما الذي يمكن أن يدفع ألمانيا لتطبيق مثل هذه الإجراءات المشددة.

وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتس في تصريحات منشورة، اليوم الأحد، إن ألمانيا ستكون في وضع يؤهلها إلى اتخاذ إجراءات تحفيز مالي إذا ما أثار فيروس كورونا أزمة اقتصادية عالمية.