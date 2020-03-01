النيابة العامة التركية لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية في أنشطة صحفي "سبوتنيك"

جاء في بروتوكول الاستجواب الصادر عن النيابة العامة التركية، أن النيابة لم تجد أي مؤشرات على أعمال إجرامية في أنشطة ثلاثة من صحفيي "سبوتنيك تركيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت السلطات التركية سراح ثلاثة من صحفيي وكالة "سبوتنيك" المحتجزين.

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن الصحفيين أخبروا أقاربهم بأنفسهم عن خبر إطلاق سراحهم، وخرجوا لاحقا من مبنى القضاء.

ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، مولود تشاووتش أوغلو، الجانب التركي لتسوية الوضع القائم حول احتجاز صحفيي وكالة "سبوتنيك" في أسرع وقت، وتوفير سلامتهم.

يذكر أن أشخاص يرددون شعارات قومية اقتحموا يوم أمس السبت أماكن إقامة الموظفين المحليين لوكالة "سبوتنيك تركيا" ووجهوا تهديدات بحقهم، مطالبين وقف ممارسة أنشطتهم المهنية.