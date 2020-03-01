فيديو جديد للبابا فرنسيس بعد الحديث عن إصابته بـ"كورونا"

ظهر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اليوم الأحد، أمام الآلاف من المسيحيين في ساحة القديس بطرس، خلال عظة يوم الأحد الأول من الصوم الكبير.

وتداولت وسائل إعلام أجنبية، شائعات عن إصابة البابا بفيروس كورونا المستجد، بعدما صافح وتضامن مع مصابي كورونا، الأربعاء الماضي، وساعد في انتشار الشائعة ظهور البابا وهو يسعل، وكذلك إلغاء ارتباطاته الرسمية لأربعة أيام على التوالى.

وظهر البابا أثناء خطابه بصحة جيدة، كما حث المسيحيين على توخى الحذر واليقظة من أعمال الشيطان خلال فترة الصوم حسبما نشر الموقع الرسمى للفاتيكان.