تسجيل
18:17 GMT01 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    اجراءات لمواجهة فيروس كورونا في إيران

    مسؤول إيراني: 4.1% من إصابات كورونا في إيران تؤدي إلى الوفاة

    © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/images/104467/33/1044673398.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202003011044724939-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-41-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9/

    قال علي دلبيشة أمين المجلس الوطني للسلامة الصحية والأمن الغذائي، في إيران إن نسبة الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد تبلغ 4.1% فقط، لافتا إلى أن هذه نسبة "تبعث على الأمل".

    واعتبر ممثل وزير الصحة الإيراني لدى لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، أن نسبة 4.1% "ضئيلة وإيجابية وتبعث على الأمل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

    ضريح آية الله الخميني جنوبي طهران
    © REUTERS / TIMA
    بسبب كورونا... إيران توقف إرسال مواكب السياحة الدينية إلى دمشق

    وأكد دليبشة في تصريح له اليوم خلال اجتماع "مركز احتواء فيروس كورونا" بمحافظة إيلام (غرب البلاد)، أن "جامعات العلوم الطبية الإيرانية جنّدت لتكريس كافة الطاقات بما في ذلك كوادرها البشرية والبنى التحتية والاعتمادات المالية لاحتواء هذا الفيروس والقضاء عليه".

    ودعا دليبشة المحافظين والمسؤولين في أرجاء البلاد إلى بذل قصارى جهدهم لمكافحة هذا الفيروس.

    ووجّه دلبيشة باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لدى المناطق الحدودية والتجمعات الإنسانية ومراكز توزيع الإغذية والأدوات الصحية على صعيد البلاد، لتحقيق نتائج إيجابية في مجال الحدّ من تفشي هذا الوباء.

    وأعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن سعادته بمعدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا قدرة البلاد على القضاء على الفيروس بأسرع وقت.

    وقال الوزير في مؤتمر صحفي، "سنقضي على فيروس كورونا في أسرع وقت، وعدد الحالات التي تعافت، وهو 175 حالة، مفرح للغاية وجيد جدا".

    وحث المواطنين على "الالتزام في منازلهم والاستمرار في إلغاء جميع حفلات الأعراس ومراسم العزاء، وعدم المشاركة في أي تجمع".

    وأضاف "لدينا مشروع لمكافحة فيروس كورونا سنبدأ به خلال يومين، وسنقوم بنشر 300 ألف شخص من الطواقم الطبية في المدن، وستبحث عن أي حالة مصابة بالفيروس بشكل سريع".

    انظر أيضا:

    الكويت... إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لشخص قادم من إيران
    بوتين يعلن استعداد بلاده لمساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا
    أرمينيا تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا" لمواطن عائد من إيران
    العراق يضع شرطا على العائدين من إيران بسبب "كورونا"
    ترامب يقترح إرسال "خبراء صحة" إلى إيران لمواجهة تفشي "كورونا"
    إيران توجه "اتهاما خطيرا": رئيس دولة سبب انتشار فيروس كورونا
    بسبب كورونا... إيران توقف إرسال مواكب السياحة الدينية إلى دمشق
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, أخبار إيران, أخبار إيران اليوم, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أحد أفراد جيش الفتيان يتفقد المقاتلة من طراز لافوتشكين لا-7، الذي حارب بها بطل الاتحاد السوفيتي إيفان كوجيدوب، وأسقط 17 طائرة من طائرات العدو، في المتحف المركزي للقوات الجوية في مونينو، 19 فبراير 2020
    تاريخ بطولي...معرض "طائرات الحرب الوطنية العظمى"
    الاتحاد الأوروبي: هناك خطر الانزلاق إلى صراع دولي كبير في إدلب
    الاتحاد الأوروبي: هناك خطر الانزلاق إلى صراع دولي كبير في إدلب
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23
    انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ23
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك