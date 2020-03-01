مسؤول إيراني: 4.1% من إصابات كورونا في إيران تؤدي إلى الوفاة

قال علي دلبيشة أمين المجلس الوطني للسلامة الصحية والأمن الغذائي، في إيران إن نسبة الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد تبلغ 4.1% فقط، لافتا إلى أن هذه نسبة "تبعث على الأمل".

واعتبر ممثل وزير الصحة الإيراني لدى لجنة مكافحة فيروس كورونا في إيران، أن نسبة 4.1% "ضئيلة وإيجابية وتبعث على الأمل"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد دليبشة في تصريح له اليوم خلال اجتماع "مركز احتواء فيروس كورونا" بمحافظة إيلام (غرب البلاد)، أن "جامعات العلوم الطبية الإيرانية جنّدت لتكريس كافة الطاقات بما في ذلك كوادرها البشرية والبنى التحتية والاعتمادات المالية لاحتواء هذا الفيروس والقضاء عليه".

ودعا دليبشة المحافظين والمسؤولين في أرجاء البلاد إلى بذل قصارى جهدهم لمكافحة هذا الفيروس.

ووجّه دلبيشة باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لدى المناطق الحدودية والتجمعات الإنسانية ومراكز توزيع الإغذية والأدوات الصحية على صعيد البلاد، لتحقيق نتائج إيجابية في مجال الحدّ من تفشي هذا الوباء.

وأعرب وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الأحد، عن سعادته بمعدلات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا قدرة البلاد على القضاء على الفيروس بأسرع وقت.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي، "سنقضي على فيروس كورونا في أسرع وقت، وعدد الحالات التي تعافت، وهو 175 حالة، مفرح للغاية وجيد جدا".

وحث المواطنين على "الالتزام في منازلهم والاستمرار في إلغاء جميع حفلات الأعراس ومراسم العزاء، وعدم المشاركة في أي تجمع".

وأضاف "لدينا مشروع لمكافحة فيروس كورونا سنبدأ به خلال يومين، وسنقوم بنشر 300 ألف شخص من الطواقم الطبية في المدن، وستبحث عن أي حالة مصابة بالفيروس بشكل سريع".