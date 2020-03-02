وزير الدفاع الإسرائيلي: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن حزب "الليكود" سيحصد 37 مقعدا ونتنياهو هو رئيس الوزراء القادم.

وأضاف نفتالي بينيت في تغريدة له على موقع "تويتر"، نحن ملتزمون ضمن الكتلة اليمينية بقيادة نتنياهو، من أجل تشكيل حكومة تواصل الحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين ومواصلة تقديم الدعم لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

הימין ניצח, אנחנו נדאג שדרך הימין גם תנצח.

כפי שהבטחנו, נמליץ לנשיא המדינה על ראש הממשלה, בנימין נתניהו לראשות ממשלה.



אנו מחויבים לבלוק הימין בראשות נתניהו כדי להקים ממשלה בה נמשיך לשמור על ביטחון אזרחי ישראל נמשיך להעניק גיבוי לחיילי צה״ל,

ונשמור על ארץ ישראל ועל ערכי הימין>> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) March 2, 2020

كانت استطلاعات أولية للانتخابات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أظهرت تقدم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتانياهو، على خصمه بيني غانتس.

© REUTERS / NIR ELIAS بعد قرار ترامب... نتنياهو يعلن عن "يوم تاريخي" يغير مستقبل إسرائيل "تايمز أو إسرائيل"، بينت الاستطلاعات الأولية أن حزب الليكود قد يحصل على ما بين 37 مقعدا إلى 36 مقعدا في الكنيست، مقابل 33 إلى 32 لتحالف أزرق أبيض بقيادة الجنرال السابق غانتس.

وفقا للاستطلاعات ذاتها، ستحصل الكتلة اليمينية على 60 مقعدا، وستكون بحاجة إلى مقعد واحد لتشكيل الحكومة مع 61 نائبا، من أصل 120 في الكنيست.

وتوقعت الاستطلاعات حصول حزب غانتس "كحول لفان" (أزرق أبيض) مع حلفائه من أحزاب اليسار والوسط الصهيوني على ما بين 52 إلى 54 مقعدا.

كما سيحصل حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان اليميني العلماني على ستة إلى ثمانية مقاعد.

وستحصل "القائمة الموحدة" للأحزاب العربية الإسرائيلية على 14 إلى 15 مقعدا، وهي أعلى حصيلة للعرب.

سيتم إعلان النتائج الرسمية الجزئية فيوقت لاحق وقد تغير تقديرات الاستطلاعات.

وكتب نتانياهو على تويتر "شكرا" مصحوبا برمز القلب.