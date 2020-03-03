أنقرة: أكثر من 130 ألف مهاجر يعبرون الأراضي التركية إلى اليونان

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان حتى صباح الثلاثاء، 130469 مهاجرا.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "اعتبارا من الساعة 09:15 من صباح الثلاثاء، وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألفا و469 مهاجرا".

Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 3, 2020

​تصريحات وزير الداخلية التركي، والتي نقلتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، تأتي فيما يتوافد آلاف اللاجئين السوريين على الحدود التركية مع اليونان، في إطار الإجراءات التركية الهادفة إلى الضغط على أوروبا بملف اللاجئين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، فتح الأبواب أمام اللاجئين في بلاده نحو أوروبا، مشددا على أن أنقرة لن تغلقها خلال الفترة المقبلة.

بدورها، قالت وسائل الإعلام اليونانية، إن "القوات اليونانية، ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم"، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.