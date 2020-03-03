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    زعيم كوريا الشمالية يشهد إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية الموجهة، 2 أغسطس/ آب 2019

    الزعيم الكوري يتفقد "المفاجأة العسكرية"... وطائرة مراقبة أمريكية تحلق

    © AP Photo / Ahn Young-joon
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    أوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على التدريبات العسكرية وعلى إطلاق النار التي أجرتها وحدة المدفعية بعيدة المدى في اليوم السابق.

    وأطلقت كوريا الشمالية بعد ظهر يوم أمس الاثنين مقذوفين بالقرب من مدينة وونسان في كوريا الشمالية نحو بحر الشرق من شبه الجزيرة الكورية.

    © REUTERS / KCNA
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    وذكرت الوكالة أن الزعيم كيم عبر عن بالغ ارتياحه حول الاستعداد العسكري القوي لتأدية الوحدة مهمتها العسكرية في أي حال.

    وأكدت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الشمالية بارك جونغ-تشون رافق الزعيم في جولته التفقدية .

    وأوضحت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية يوم أمس الاثنين أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين يعتقد أنهما صاروخان باليستيان، بالقرب من مدينة وونسان نحو بحر الشرق في غضون الساعة 12:37 بعد الظهر.

    وأضافت أن المقذوفين حلقا إلى مسافة حوالي 240 كلم على ارتفاع أقصى حوالي 35 كلم.

    وصرح خبراء بأنه يُعتقد أن كوريا الشمالية اختبرت قاذفة صواريخ ضخمة جدا ومتعددة الفوهات في هذا الأسبوع بعد أن نجحت في تخفيض الفترات الزمنية وقت الإطلاق.

    ويُعتقد أن القاذفة الضخمة من عيار 600 مليمتر وأنها تستخدم كقاذفة متنقلة، وفقا للوكالة.

    وأشار الخبراء إلى أن الفترات بين الأطلاق قد خُفضت. حيث إن الفترة الزمنية بين المقذوفين كانت 20 ثانية في الاختبار الأخير، مقارنة بـ17 دقيقة في الاختبار الأول، و19 دقيقة في الاختبار الثاني، 3 دقائق في الاختبار الثالث، و30 ثانية في الاختبار الرابع، وفقا لرؤساء هيئة الأركان.

    ويعد هذا أول إطلاق من نوعه من قبل كوريا الشمالية خلال هذا العام، منذ وعد الزعيم الكوري الشمالي في بداية يناير الماضي بمواصلة تعزيز الردع النووي والكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

    إطلاق الصواريخ أثناء اختبار قاذفة الصواريخ، كوريا الشمالية 25 أغسطس/ آب 2019
    © REUTERS / KCNA
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    وفي السياق ذاته، صرح متعقب لحركة الطيران بأن طائرة مراقبة أمريكية حلقت فوق كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، في مهمة واضحة لمراقبة كوريا الشمالية بعد يوم واحد من إطلاقها صاروخين بالستيين قصيري المدى.

    وأعلن موقع إير كرافت لمراقبة حركة الطيران على حسابه على موقع تويتر أنه تم رصد طائرة من طراز ريفيت جوينت "RC-135W Rivet Joint" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق مقاطعة كيونغي بالقرب من العاصمة سيئول تطير على ارتفاع 31 ألف قدم.

    ويُرصد هذا النوع من الطائرات بشكل متكرر هنا، حيث رُصدت هذه الطائرة للمرة الأخيرة الشهر الماضي، بالإضافة إلى غيرها من طائرات المراقبة، وفقا للموقع.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, صاروخ باليستي, كوريا الشمالية
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