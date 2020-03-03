الحكومة البريطانية لا توصي حاليا بإلغاء الفعاليات الكبيرة بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني أن ميزانية بلاده لهذا الشهر ستشهد مساعدة للخدمات الصحية والاقتصادية في مواجهة التهديد الذي يشكله فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، إن الحكومة لا توصي حاليا بإلغاء الفعاليات الكبيرة مثل ماراثون لندن أو إغلاق المدارس، إلا إذا نصحت بذلك هيئة الصحة العامة في إنجلترا، وذلك بحسب ما نقلت هيئة اللإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي الوقت نفسه، قال الوزير إنه يوجد "خطر كبير" من أن يصبح الفيروس أكثر انتشارا، مما يعني أن اتخاذ المزيد من الإجراءات قد يكون ضروريا.

وأضاف "قد تكون هناك أشياء يتعين علينا القيام بها وفقا للخط الذي قد لا نرغب فيه، لكننا سنحتاج إلى الصلاحيات للقيام بذلك، مثل اقتراح قانون الطوارئ".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد اعلن أمس الإثنين، أن البلاد بحاجة إلى استعداد لمكافحة فيروس كورونا الجديد لكي لا ينتشر أكثر.

وأضاف جونسون "أعتقد أنه من المهم للغاية التأكيد أن هذه مشكلة من المرجح أن تصبح أكثر تأثيرا بالنسبة لهذا البلد، خلال الأيام والأسابيع القادمة".

وتابع "سنبذل كل الاستعدادات الممكنة لهذا الفيروس، وهذه الدولة مستعدة بشكل جيد للغاية"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".