عمرها 98 عاما... أكبر متعافية من كورونا تغادر المستشفى في ووهان

نشرت الوكالة الرسمية الصينية "شنخوا" صورة لسيدة، قالت إنها أكبر المرضى المتعافيين عمرا، على كرسي متحرك قبل مغادرة مستشفى ليشنشان في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين.

وأفادت الوكالة أن السيدة المصابة بكورونا خرجت من المستشفى المؤقت بعد شفائها يوم الأحد، الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن المريضة واسم عائلتها "هو" تسكن فى حي جيانغآن فى ووهان، وعانت من الحمى فى أوائل الشهر الماضى فتم إدخالها إلى مستشفى ثم نقلت إلى مستشفى ليشنشان فى ووهان يوم 13 فبراير مع ابنتها البالغة من العمر 55 عاما والمصابة أيضا بالفيروس.

ولفتت الوكالة إلى أن المريضة المسنة كانت في حالة حرجة في ذلك الوقت، وأصيبت بحمى وبلغت درجة حرارتها 40 درجة مئوية، فتم علاجها بأدوية مضادة للفيروسات ومضادة للعدوى وإخضاعها لمراقبة طبية على مدار 24 ساعة.

وقال وانغ شينغ هوان رئيس المستشفى :" إن شفائها سيمنح الثقة للمرضى الآخرين الذين مازالوا يخضعون للعلاج" .

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء، شفاء 47204 حالة بعد العلاج.