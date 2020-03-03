الصحة العالمية: نسب الوفيات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم بلغت 4%

أكد رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن نسب الوفيات بفيروس كورونا الجديد بلغت 4 في المئة من إجمالي المصابين بالفيروس على مستوى العالم.

وقال غيبريسوس، في المؤتمر الصحفي اليومي، الثلاثاء، أن "4% في المئة من الإصابات توفوا على المستوى العالمي".

"Globally, about 3.4% of reported #COVID19 cases have died. By comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected"-@DrTedros #coronavirus — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 3, 2020

​وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس إلى 2743.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.

وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".

وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 الساعة الأخيرة.

وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.

وبادرت الكثير من الدولة، بإجلاء مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا حيث سجلت إصابة عدد كبير من الحالات، ومنعت دول أخرى دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا.