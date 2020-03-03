الفاتيكان: البابا يعاني من نزلة برد ولا تظهر عليه أعراض أي مرض آخر

أصدر الفاتيكان بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، أوضح فيه بأن البابا فرنسيس يعاني من نزلة برد و"من دون أي أعراض تتعلق بأمراض أخرى".

وجاء البيان في أعقاب تقرير لصحيفة إيطالية ذكرت أن الفحوص التي أجريت للبابا أثبتت إصابته بفيروس كورونا، ولم يذكر البيان إن كان البابا خضع لاختبار للكشف عن إصابته بالفيروس.

وأعلنت وسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الثلاثاء، خضوع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول لفحص فيروس "كورونا".

وأفادت صحيفة "إيل ميساجيرو" الإيطالية، بأن البابا فرنسيس خضع لفحص فيروس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية، حيث أظهرت خلوه من الفيروس الجديد.

وظهر بابا الفاتيكان، يوم الأحد الماضي، أمام الآلاف من المسيحيين في ساحة القديس بطرس، بعدما ألغى ارتباطاته الرسمية لأربعة أيام على التوالي.

وتفشى فيروس كورونا المستجد داخل إيطاليا، في غضون الأيام الماضية، ووصل عدد الإصابات إلى نحو 1835، والوفيات إلى 52 شخصا حتى الآن.