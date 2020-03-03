وضع رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي

قالت قناة عبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، إن رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي تم وضعه بالحجر الصحي.

وذكرت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وضع الجنرال أهارون حليفا، رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي، جاء عقب عودته من رحلة سفر خاصة في إيطاليا.

وأوضحت القناة العبرية أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، قد التقى بالجنرال أهارون حليفا، ولكن دون مصافحته، في منطقة الحجر الصحي لمصابي كورونا في مستشفى "شيبا" بتل هشومير، بمدينة تل أبيب.

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https://t.co/PmF66FrGxt via @wallanews — 🌐 אדי בן אור Eddie Ben Or إدي بن آور (@Eddie7701) March 3, 2020

ونوهت القناة العبرية إلى تعرض 30 جندي إسرائيلي للعزلة، تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، نتيجة لاتصالهم بمريض يحمل الفيروس نفسه.