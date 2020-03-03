وضع رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي

وذكرت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن وضع الجنرال أهارون حليفا، رئيس شعبة عمليات الجيش الإسرائيلي بالحجر الصحي، جاء عقب عودته من رحلة سفر خاصة في إيطاليا.
בהלת הקורונה: נתניהו נפגש עם אלוף בצה"ל שנדרש להיכנס לבידוד • לדיווח המלא של @usegal ו-@OrHeller >> https://t.co/tyf7JYdZSK pic.twitter.com/oDABWF7wAw— חדשות 13 (@newsisrael13) March 3, 2020
وأوضحت القناة العبرية أن بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، قد التقى بالجنرال أهارون حليفا، ولكن دون مصافحته، في منطقة الحجر الصحي لمصابي كورونا في مستشفى "شيبا" بتل هشومير، بمدينة تل أبيب.
יכול להיות שהקורונה יהיה גוש חוסם לביבי ?— 🌐 אדי בן אור Eddie Ben Or إدي بن آور (@Eddie7701) March 3, 2020
אלוף שחזר מאיטליה והוכנס לבידוד מחשש לקורונה נפגש עם רה - וואלה! חדשות...
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ونوهت القناة العبرية إلى تعرض 30 جندي إسرائيلي للعزلة، تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا، نتيجة لاتصالهم بمريض يحمل الفيروس نفسه.
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