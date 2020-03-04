نيبال عاجزة عن تسديد ثمن طائرات "مي 17" الروسية بسبب العقوبات الأمريكية

كشف سفير دولة نبيال في روسيا، ريشي رام غيميير، اليوم الأربعاء، أن دولته عاجزة حاليا عن دفع ثمن الطائرات الروسية من طراز "مي 17" لروسيا وذلك بسبب عراقيل الدفع بالدولار الأمريكي والعقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وقال السفير النيبالي لوكالة "سبوتنيك": "كان من المفترض أن يتم تسليم أول طائرتين من سبع طائرات هليكوبتر من طراز "مي 17" الروسية إلى نيبال خلال نهاية العام الماضي أو بداية السنة الجديدة كحد أقصى".

وأضاف قائلا: "هدفنا هو تزويد كل واحدة من المقاطعات السبع في بلدنا بطائرة هليكوبتر من طراز "مي 17" لكن هناك مشكلة في الدفع في الوقت الحالي ونقوم بالتنسيق مع الخارجية الروسية لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة".

وتابع قائلا: "العقوبات الأمريكية سارية على روسيا ونحن نحاول البحث عن طريقة لدفع الأموال من خارج العقوبات المفروضة، لذلك سنقوم بالدفع من خلال الصين أو من خلال الهند".

وأوضح الدبلوماسي أن "عملية الدفع لن تكون بالعملة الروسية ولا بعملتنا".

وأشار السفير أن حكومته مهتمة جدا بالدفع مقابل هذه المروحيات لأن القوات المسلحة النيبالية بحاجة لهذه الطائرات لأعمال لوجستية.