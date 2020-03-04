موقع إيراني: إصابة وزير الصناعة بفيروس "كورونا"

أصيب وزير الصناعة الإيراني رضا رحماني بفيروس "كورونا"، وتم إدخاله، اليوم الأربعاء، إلى غرفة العناية المركزة في أحد مشافي العاصمة طهران.

وقال موقع "عصر إيران" إنه "تم إدخال الوزير قبل أيام إلى مشفى الإمام الخميني في طهران، لكنه نقل لاحقا إلى مستشفى آخر".

وأضاف أن "الوزير الإيراني الآن هو أفضل من الأيام السابقة".

وأعلنت إيران، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 77 شخصا، فيما وصلت الإصابات إلى 2336 حالة.

كما أعلن البرلمان الإيراني، عن ارتفاع عدد النواب المصابين بالفيروس إلى 23 برلمانيا.

وأوضح النائب في البرلمان الإيراني، عبد الرضا مصري، في اجتماع مع الصحفيين، أن "المصابين كانوا على تواصل مباشر مع الناس في المدن وحملوا الفيروس من مناطق مختلفة في البلاد".