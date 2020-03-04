الدفاع التركية تعلن مقتل عسكريين وإصابة 6 آخرين بنيران الجيش السوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين إثنين وإصابة 6 آخرين بنيران الجيش السوري في إدلب.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن 2 من الجنود قتلوا خلال العمليات التي تنفذ ضد مواقع الجيش السوري بمحافظة إدلب، شمال غربي سوريا، لافتة إلى أنه "تم تحييد 3138 عنصرا من النظام السوري منذ بدء عملية درع الربيع في إدلب".

— عربي TRT (@TRTArabi) March 4, 2020

وتشهد محافظة إدلب، منذ أسابيع، معارك عنيفة بعد أن نفذ مسلحون، سلسلة هجمات استهدفت مواقع الجيش السوري، ما تسبب بمعارك عنيفة بين الطرفين.

فيما أعلن مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا، أن ما لا يقل عن 385 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، غادروا منازلهم بسبب عمليات تركيا في سوريا.