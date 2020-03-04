وقوع المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية في موقف محرج أمام أعين مؤيديه... فيديو

وقع نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، في موقف محرج، حيث خلط بين شقيقته وزوجته.

ويظهر الفيديو المتداول للسياسي أثناء إلقائه خطابا أمام مؤيديه، حيث بدأ بتقديم زوجته ولكنه أشار إلى أخته، وبسرعة حاول تصحيح الموقف قائلا "بدلا أماكنكما... لقد ورطوني".

Joe Biden calls his wife his sister and his sister his wife



pic.twitter.com/h2wuqIs0uI — Breaking911 (@Breaking911) March 4, 2020

يشار إلى أن جو بايدن فاز في الانتخابات التمهيدية خلال "الثلاثاء الكبير" في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه يمتلك حاليا 283 مندوبًا، بينما يمتلك منافسه الرئيسي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، 219.