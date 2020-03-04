رغم فوزه في الانتخابات… قانون قد يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

على الرغم من فوزه بانتخابات الكنيست، أكدت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أن كل من كتلتي "أزرق أبيض" و"العمل – غيشر/ الجسر – ميرتس"، والقائمة المشتركة يحاولون سن قانون ضد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن هذه الكتل ترغب في سن قانون، خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبيل تشكيل الحكومة، يقضي بمنع نتنياهو، تولي منصب رئيس الحكومة، كونه متهما بمخالفات فساد وقضايا رشى واستغلال منصبه.

ونقلت الصحيفة عن لسان قياديين في حزب "أزرق أبيض"، بزعامة الجنرال بيني غانتس، أن الأخير أعطى "ضوءا أخضر" لهذه الخطوة، خاصة وأن قائمة نتنياهو حصلت على 58 مقعدا في الكنيست، ما يمكن معه تكشيل حكومة جديدة.

ونوهت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يحول دون تشكيل نتنياهو لحكومة إسرائيلية جديدة، خاصة وأن محاكمته ستكون في السابع عشر من الشهر الجاري.

ويشار إلى أنه بعد فرز 99% من مجمل الأصوات، تبين استمرار حزب "الليكود" الحاكم في الصدارة، بزعامة نتنياهو، بـ36 مقعدا، متقدما على حزب "أزرق أبيض"، بقيادة غانتس، بفارق ثلاثة مقاعد برلمانية، فيما يتفوق معسكر اليمين بواقع 58 مقعدا.

واحتلت القائمة المشتركة (المكونة من عرب 48)، المرتبة الثالثة بـ 15 مقعدا، يليها حزب "شاس" بـ 9 مقاعد، وقائمة "يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد، وبعدها حزب "يهدوت هتوراه" بـ7 مقاعد، ثم قائمة "العمل - غيشر - ميرتس" 7 مقاعد، وفي النهاية حزب "إلى اليمين" 6 مقاعد.