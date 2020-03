سد النهضة... رئيسة إثيوبيا توجه دعوة إلى الشعب وتتحدث عن "السلاح الكبير"

وقالت زودي، في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية: "سد النهضة الإثيوبي الكبير، هو نموذج لوحدتنا".

وتابعت بقولها: "السد هو أكثر من مجرد مشروع تنموي، وجاء ذلك عند إطلاق برنامج جمع التبرعات من المجتمع لدعم السد".

وأشارت الرئيس الإثيوبية إلى أن "سد النهضة هو سلاح إثيوبيا الكبير للتغلب على الفقر وإحياء الأمل في التنمية المستقبلية".

ودعت زودي جميع الإثيوبيين إلى تكرار ما وصفته بـ"انتصار عدوة" في استكمال بناء السد، قبل الموعد المحدد.

وطرحت الرئيسة الإثيوبية برنامج تمويل يمكن أن يشارك الشعب فيه عن طريق رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة.

وتأتي تصريحات الرئيسة الإثيوبية وسط توتر الأجواء بين إثيوبيا ومصر، بسبب قواعد ملء سد النهضة.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، قد قال إن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت بخيبة أمل شديدة لغياب إثيوبيا عن اجتماع بشأن سد النهضة.

وتأتي تصريحات وزير الخزانة الأمريكية، التي أوردتها وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرجاتشاو، التي قال فيها إن بلاده تبني سد النهضة، لأنها تملك الحق الكامل في ذلك، مع التزامها بالحفاظ على مصالح دول المصب وعدم إلحاق أي ضرر بها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سليشي بيكلي، أن بلاده تؤمن بأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق، معربا عن رفضه للتحذير المصري الذي قال إنه "ليس في صالح الجميع، ولن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات".

تسبب السد الهائل الذي يتوقع أن يكون أكبر مصدر للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل على تشييده في 2011.

وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية، العام الماضي، لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، الواقع كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتدخل.

وكان من المفترض أن تختتم المفاوضات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني، لكن مسؤولين أجّلوا الموعد النهائي حتى نهاية فبراير/شباط، ومع ذلك لم تثمر المحادثات عن حل جذري.

ولم تتضح بعد نتائج الوساطة الأمريكية، بينما اختارت إثيوبيا الامتناع عن إرسال وفد إلى جولة المحادثات الأخيرة التي جرت في واشنطن هذا الأسبوع.

وبدلا من ذلك، عقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، لقاءات ثنائية مع وزراء من مصر والسودان.