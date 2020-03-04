حجر صحي لنحو 300 مواطن أذربيجاني قادمين من إيران

أعلن مجلس الوزراء الأذربيجاني، اليوم الأربعاء، عن وضع نحو 300 مواطن تم إجلاؤهم من إيران، في الحجر الصحي، لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من فيروس كورونا.

باكو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم غرفة العمليات لمكافحة فيروس كورونا التابع للحكومة لوكالة "سبوتنيك":

"تم وضع 276 شخصًا في أماكن إقامة مؤقتة ومجهزة وفقًا للجدول الزمني المحدد قادمين من إيران عبر نقطة تفتيش آستارا الحدودية إلى أراضي أذربيجان. وتم نقل المواطنين الذين عبروا الحدود إلى أماكن الحجر الصحي على متن حافلات خاصة، تجدر الإشارة إلى أن المواطنين العائدين من جمهورية إيران الإسلامية سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 14-29 يومًا. وعلى جميع المواطنين الامتثال لنظام الحجر الصحي".

إلى ذلك، قررت الحكومة الأذربيجانية إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية مع إيران بسبب التهديدات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، ليلى عبد الله، لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم إنشاء ممر خاص للمواطنين الأذربيجانيين القادمين من إيران.

وتم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في جمهورية أذربيجان، وكان أحد المصابين مواطنًا روسيًا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" المستجد وصل إلى 92، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 2922، بعد تسجيل 586 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 552.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في العالم 93.455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3.198 حالة، بينما تعافى 50.690 شخصا حول العالم.