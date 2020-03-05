الموت يغيب أمينا عاما سابقا للأمم المتحدة عن عمر ناهز 100 عام

وذكرت وكالة أنباء اندينا نقلا عن ابن خافيير بيريز دي كويلار أنه توفي مساء يوم الأربعاء بعد عدة أسابيع صعبة.

ولد خافيير بيريز دي كويلار، وهو دبلوماسي من بيرو، في 19 يناير/كانون الثاني 1920. تولى مهام منصبه كأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 1982 حتى عام 1991.