اليابان تعلن تأجيل زيارة الرئيس الصيني وسط تفشي فيروس "كورونا"

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، تأجيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى طوكيو، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم، لافتة إلى أن العمل جارٍ لتحديد موعد جديد للزيارة.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوغا، "تأجيل زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان وسط تفشي فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "اليابان تعمل على ترتيب موعد جديد لزيارة الرئيس الصيني إليها"، وذلك حسب وكالة "كيودو".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن "فيروس كورونا" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، في جميع المناطق التي ينتشر بها الفيروس في العالم 93455 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3198 حالة.